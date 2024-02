Een groep van zes voormalige medewerkers en studenten schreef een brief naar Federica Mogherini, de rector van de hogeschool. Via de brief roepen ze op tot het ontslag van de professor. Dit na verschillende beschuldigingen van seksuele intimidatie in de afgelopen jaren. Vier vrouwelijke oud-studenten deelden ook e-mails die volgens hen ongepaste contacten van de professor aantonen. De klacht die centraal staat in het onderzoek is afkomstig van een twintigjarige studente die vorig jaar enkele maanden e-mailde met hem.

Mogherini ging al in gesprek met de professor in kwestie, die nauwe banden heeft met de EU-politiek. Hij is sindsdien tijdelijk uit zijn functie in Brugge teruggetreden, maar blijft bij andere instellingen werken. "Ik hanteer voor mezelf de regel om niet over de zaak te spreken voordat de procedure voorbij is", reageert hij. Het Europacollege wil geen commentaar geven over het lopende onderzoek.