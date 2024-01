In de eindbeslissing van het beroepscomité staat onder meer dat ‘de stijl van de algemeen directeur niet appreciëren op zichzelf onvoldoende is om te besluiten dat er sprake is van ernstig grensoverschrijdend gedrag’. De beslissing van de tuchtcommissie van de gemeente Heuvelland van 30 mei 2023, waarbij de ex-algemeen directeur werd ontslagen van ambtswege, wordt dus vernietigd.