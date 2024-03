De bal ging een het rollen na een klacht van een studente. De Franse prof, die sinds 2012 op het Europacollege aan de slag is, nodigde haar verschillende keren uit om op zijn kamer in het Europacollege te komen eten of om samen iets te gaan drinken.

De professor is intussen voor een deontologische commissie verschenen, maar hij blijft bij zijn onschuld. Op advies van de commissie heeft de rector de man nu dus ontslagen.