Rec­tor Europ­a­col­le­ge en twee ande­ren for­meel in ver­den­king gesteld

Federica Mogherini

© Belga

Federica Mogherini, de rector van het Europacollege die gisteren werd opgepakt in een onderzoek naar fraude en corruptie bij de aanbesteding van de opleidingen voor jonge diplomaten, is formeel in verdenking gesteld. Dat maakt het Europees parket (EPPO) woensdag bekend. Ook de twee andere verdachten die gisteren gearresteerd werden, zijn na verhoor in verdenking gesteld.

Het parket liet gisteren huiszoekingen uitvoeren in verschillende gebouwen van het Europacollege in Brugge, bij de Europese diplomatieke dienst in Brussel en in een aantal privéwoningen. Daarbij werden drie mensen opgepakt.

De bekendste onder hen is Federica Mogherini, voormalig buitenlandvertegenwoordiger voor de Europese Unie onder Jean-Claude Juncker en huidig rector van het Europacollege. Ook een personeelslid van het college en een beambte bij de Europese Commissie werden gearresteerd.

Mogherini
Nieuws

Onderzoek naar fraude diplomatenopleiding : Rector van Europacollege Federica Mogherini opgepakt

Alle verdachten vrijgelaten

Het drietal werd intussen verhoord door de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen en op de hoogte gebracht van de beschuldigingen tegen hen. Het gaat volgens EPPO om fraude, corruptie, belangenconflicten en schending van het beroepsgeheim. Alle verdachten zijn wel opnieuw vrijgelaten, omdat er volgens het parket geen vluchtgevaar bestaat.

Gisteren raakte al bekend het onderzoek draait rond de European Union Diplomatic Academy, een negen maanden durend opleidingsprogramma voor jonge diplomaten in verschillende Europese lidstaten. De European External Action Service (EEAS) kende die opleiding voor de periode 2021-2022 toe aan het Europacollege, na een openbare aanbesteding.

2021-01-28 00:00:00 - Bijna 2000 coronaboetes in Brugge

Het parket zegt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat vertegenwoordigers van het college op voorhand op de hoogte werden gebracht van de beoordelingscriteria voor de aanbesteding en voldoende redenen hadden om aan te nemen dat het project aan hen zou worden toegekend, nog voor EEAS de openbare aanbesteding aankondigde. Dat zou een schending kunnen uitmaken van de Europese regelgeving.

Belga
Europacollege

