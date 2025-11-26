Het parket liet gisteren huiszoekingen uitvoeren in verschillende gebouwen van het Europacollege in Brugge, bij de Europese diplomatieke dienst in Brussel en in een aantal privéwoningen. Daarbij werden drie mensen opgepakt.

De bekendste onder hen is Federica Mogherini, voormalig buitenlandvertegenwoordiger voor de Europese Unie onder Jean-Claude Juncker en huidig rector van het Europacollege. Ook een personeelslid van het college en een beambte bij de Europese Commissie werden gearresteerd.