Drie per­so­nen opge­pakt: huis­zoe­kin­gen bij Europ­a­col­le­ge in fraudeonderzoek

Europacollege 0

Bij huiszoekingen bij onder meer het Europacollege in Brugge zijn drie mensen opgepakt. Het onderzoek draait rond vermoedelijke fraude rond de opleidingen voor jonge diplomaten, die de Europese Unie mee financiert. Dat laat het Europese parket weten.

De federale politie viel in opdracht van het parket vanmorgen binnen in het Europacollege in Brugge, maar ook in de Europese diplomatieke dienst in Brussel en bij de verdachten thuis. 

Ook de Europese antifraudedienst werkt mee aan het onderzoek.

Redactie
Europa Europacollege

