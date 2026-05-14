Sinds 2022 zet de stad Brugge sterk in op de preventie van ongewenst gedrag in het uitgaansleven. Onderzoek zoals het SHIFT-onderzoek van HOGENT toont immers aan dat uitgaanders steeds meer belang hechten aan een veilige uitgaansomgeving. “Er wordt ingezet op preventie, bewustwording, ontraden van plegers (“Nee is nee, enkel ja is oké”), en aanspreekbaar en getraind uitgaanspersoneel", klonk het bij burgemeester Dirk De fauw.

"Initiatieven zoals afdekkapjes of codewoorden zoals ‘Ask for Angela’ vertrekken vanuit goede bedoelingen, maar leggen echter de verantwoordelijkheid bij de slachtoffers. Bovendien kunnen ze onbedoeld het gevoel van onveiligheid versterken. Daarom kiest de stad bewust voor acties die structureel en preventief werken."

Sfeerbeheerders

Het pakket met sensibiliseringsmaterialen bestaat uit: een uitgebreide infogids voor uitbaters en organisatoren, een stappenplan voor personeel, affiches met tips voor omstaanders en kaartjes met hulpnummers voor slachtoffers. Tijdens omstaanderstrainingen leert uitgaanspersoneel hoe ze moeten reageren bij ongewenste situaties.

Een van de tips uit de infogids is het voorzien van herkenbaar en aanspreekbaar personeel. Dit verlaagt de drempel voor slachtoffers om ongewenst gedrag of onveiligheidsgevoelens te melden. In dit kader biedt de stad ondersteuning voor de sfeerbeheerders in Het Entrepot en Jeugdhuis Comma. “De sfeerbeheerders hebben een belangrijke rol om toe te zien op een positieve sfeer, daarbij zijn ze ook een aanspreekpunt en dragen ze bij aan de preventie van ongewenst gedrag”, zegt Michiel Henneco, coördinator van Jeugdhuis Comma.