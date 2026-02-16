12°C
Roeselare

Stad Roe­se­la­re lan­ceert Vraag naar Ange­la’ voor een vei­lig uit­gaan zon­der grens­over­schrij­den­de situaties

Stad Roeselare lanceert 'Vraag naar Angela' voor een veilig uitgaan

Stad Roeselare wil dat iedereen zich veilig voelt tijdens het uitgaan. Daarom start de Stad samen met de horeca de campagne 'Vraag naar Angela'. Horecazaken kregen al een pakket met affiches, stickers en een stappenplan om de campagne zichtbaar te maken in hun zaak. "Het geeft mensen een laagdrempelig signaal om hulp te vragen", klonk het bij burgemeester Kris Declercq. 

Het idee ontstond in 2016 in het Verenigd Koninkrijk en wordt sindsdien wereldwijd toegepast. In Roeselare is deze campagne een verlengstuk van de bestaande 'Hou je maten in de gaten'-campagne, die feestvierders oproept om op elkaar te letten en samen zorg te dragen voor elkaar. 

'Vraag naar Angela' is een eenvoudig en discreet signaal. Gasten die zich onveilig, bedreigd of lastiggevallen voelen, kunnen dit aan het barpersoneel melden. Door te vragen naar Angela, weten medewerkers dat iemand hulp nodig heeft. Ze kunnen gepast ingrijpen, bijvoorbeeld door de persoon naar een rustige plek te begeleiden of verdere hulp in te schakelen.

Kris declercq burgemeester roeselare

Burgemeester van Roeselare, Kris Declercq

"Met ‘Vraag naar Angela’ bouwen we verder aan een cultuur van zorg en verantwoordelijkheid in ons uitgaansleven", klonk het bij burgemeester Kris Declercq. "Het geeft mensen een laagdrempelig signaal om hulp te vragen en ondersteunt onze horeca om gepast te reageren." 

Naast campagnemateriaal, voorziet de stad ook opleiding en ondersteuning voor horecapersoneel om correct en goed om te gaan met meldingen van grensoverschrijdende situaties. Zo versterken we hun rol als aanspreekpunt en vertrouwensfiguur. Later dit jaar wordt de campagne uitgebreid naar jeugdverenigingen, scholen en jeugdwerk, zodat jongeren vroeg leren hoe ze voor zichzelf en elkaar kunnen opkomen.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
grensoverschrijdend gedrag

