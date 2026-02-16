Stad Roeselare lanceert 'Vraag naar Angela' voor een veilig uitgaan

Het idee ontstond in 2016 in het Verenigd Koninkrijk en wordt sindsdien wereldwijd toegepast. In Roeselare is deze campagne een verlengstuk van de bestaande 'Hou je maten in de gaten'-campagne, die feestvierders oproept om op elkaar te letten en samen zorg te dragen voor elkaar.

'Vraag naar Angela' is een eenvoudig en discreet signaal. Gasten die zich onveilig, bedreigd of lastiggevallen voelen, kunnen dit aan het barpersoneel melden. Door te vragen naar Angela, weten medewerkers dat iemand hulp nodig heeft. Ze kunnen gepast ingrijpen, bijvoorbeeld door de persoon naar een rustige plek te begeleiden of verdere hulp in te schakelen.

