VTI-leerlingen bouwen unieke LEGO-krans met 3D-print voor herdenking onder Menenpoort
© VTI Ieper
Leerlingen van het VTI in Ieper hebben een opvallende LEGO-krans ontworpen met behulp van 3D-printing. Het herdenkingsstuk wordt op dinsdag 11 november onder de Menenpoort geplaatst als eerbetoon aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.
Een groep leerlingen van het VTI Ieper heeft een bijzondere herdenkingskrans gebouwd uit LEGO-stenen, aangevuld met zelfontworpen 3D-geprinte onderdelen. Het project maakt deel uit van de internationale STEM-wedstrijd FIRST LEGO League, die jongeren stimuleert om met LEGO technische en innovatieve oplossingen te bedenken.
Symbolisch werkstuk
De combinatie van klassieke bouwtechniek en moderne technologie resulteerde in een kleurrijk, symbolisch stuk.
“Met dit project wilden we tonen dat je met techniek ook betekenisvolle verhalen kan brengen,” zegt een van de begeleiders. “De krans staat niet alleen voor creativiteit, maar ook voor respect en herdenking.”
Onder de Menenpoort
Op 11 november wordt de krans twee keer onder de Menenpoort in Ieper
geplaatst, zowel in de voormiddag als ’s avonds. Daarmee willen de
leerlingen stilstaan bij de talloze slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog.
De school hoopt dat het initiatief jongeren warm maakt voor techniek en STEM-onderwijs.