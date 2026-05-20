Het War Heritage Institute (WHI) is begonnen met de herstelling van de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst. In de nacht van 18 op 19 mei werden daar 143 graven beschadigd. Bij de meeste graven werden de bronzen naamplaten afgerukt, waardoor ook verschillende grafstenen beschadigd, gebarsten of gebroken raakten.

Of het om vandalisme of een poging tot metaaldiefstal ging, is nog altijd niet duidelijk. Alle afgerukte naamplaten konden wel worden teruggevonden en werden op een veilige locatie opgeslagen. De schade liep op tot meer dan 30.000 euro. Volgens het WHI zijn verschillende naamplaten onherstelbaar beschadigd en moesten ook beschadigde grafstenen worden vervangen.