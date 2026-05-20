Na vandalisme op militaire begraafplaats in Houthulst: herstellingswerken gestart
Op de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst zijn de herstellingswerken gestart aan de meer dan 140 graven die in mei beschadigd raakten. Het War Heritage Institute wil alle schade tegen begin november herstellen. Intussen zullen schoolkinderen op 23 juni tijdelijke naamplaatjes aanbrengen op de getroffen graven.
Het War Heritage Institute (WHI) is begonnen met de herstelling van de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst. In de nacht van 18 op 19 mei werden daar 143 graven beschadigd. Bij de meeste graven werden de bronzen naamplaten afgerukt, waardoor ook verschillende grafstenen beschadigd, gebarsten of gebroken raakten.
Of het om vandalisme of een poging tot metaaldiefstal ging, is nog altijd niet duidelijk. Alle afgerukte naamplaten konden wel worden teruggevonden en werden op een veilige locatie opgeslagen. De schade liep op tot meer dan 30.000 euro. Volgens het WHI zijn verschillende naamplaten onherstelbaar beschadigd en moesten ook beschadigde grafstenen worden vervangen.
Tijdelijke naamplaatjes
De herstellingswerken verlopen in verschillende fases. In een eerste stap worden de beschadigde grafstenen vervangen. Daarna zullen nieuwe bronzen naamplaten worden gegoten en opnieuw bevestigd. Dat is een tijdrovende klus, omdat elke plaat individueel moet worden gemaakt met de correcte naam en gegevens van de overleden militair.
"De schade betekent een aanzienlijke inspanning, zowel op het vlak van werkuren als financieel", zegt de dienst Oorlogsgraven van het War Heritage Institute.
Op maandag 23 juni organiseren het WHI, Defensie en de gemeente Houthulst een bescheiden plechtigheid op de begraafplaats. Dan zullen schoolkinderen tijdelijke naamplaatjes aanbrengen op de beschadigde graven, in afwachting van de definitieve herstelling.
Het War Heritage Institute hoopt alle herstellingen tegen begin november af te ronden, zodat de militaire begraafplaats opnieuw volledig hersteld is voor de herdenkingen van Wapenstilstand op 11 november.