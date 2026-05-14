De feiten gebeurden in de nacht van afgelopen maandag op dinsdag. Sommige grafstenen zijn afgebroken, bij andere is ook het bronzen bord verdwenen. Of het de vandalen ook daar om te doen was, is nog niet duidelijk. Alle grafplaten zijn wel teruggevonden en liggen veilig bij het War Heritage Institute dat de begraafplaats beheert.

"Eén zo'n gegraveerde plaat zou het War Heritage Institute 2.000 euro kosten om te vernieuwen", klonk het bij Franky Bostyn van War Heritage Institute. "De dieven zouden dat bedrag daarvoor natuurlijk niet krijgen, maar brons is wel veel geld waard. Ze zijn dus niet in hun opdracht geslaagd."

