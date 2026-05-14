135 graven beschadigd op Belgische militaire begraafplaats in Houthulst: “Dit is ronduit schandalig”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst zijn 135 graven beschadigd door vandalen. Dat laat burgemeester Jeroen Vandromme weten in een emotionele post op Facebook.
De feiten gebeurden in de nacht van afgelopen maandag op dinsdag. Sommige grafstenen zijn afgebroken, bij andere is ook het bronzen bord verdwenen. Of het de vandalen ook daar om te doen was, is nog niet duidelijk. Alle grafplaten zijn wel teruggevonden en liggen veilig bij het War Heritage Institute dat de begraafplaats beheert.
"Eén zo'n gegraveerde plaat zou het War Heritage Institute 2.000 euro kosten om te vernieuwen", klonk het bij Franky Bostyn van War Heritage Institute. "De dieven zouden dat bedrag daarvoor natuurlijk niet krijgen, maar brons is wel veel geld waard. Ze zijn dus niet in hun opdracht geslaagd."
Op Facebook spreekt burgemeester Vandromme over een schandalige daad. Hij roept iedereen op die iets verdachts heeft gezien om contact op te nemen met de Politiezone Polder. "Met grote verontwaardiging heb ik vernomen dat er vandalisme is gepleegd op de Belgische militaire begraafplaats van Houthulst in de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 mei", klonk het. "Dit is niet alleen respectloos tegenover deze bijzondere herdenkingsplaats, maar ook tegenover de mensen die er hun laatste rustplaats vonden en hun families. Ik betreur deze feiten ten zeerste. Dit is ronduit schandalig."