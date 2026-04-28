Meer dan 30.000 euro schade na vandalisme op begraafplaats: “20 bronzen platen zijn onherstelbaar”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De schade na het vandalisme op de militaire begraafplaats in Houthulst loopt op tot meer dan 30.000 euro. Twintig bronzen naamplaten zijn onherstelbaar beschadigd en ook vijf grafstenen raakten vernield. Het War Heritage Institute hoopt alles tegen 11 november te herstellen.
De afgerukte bronzen platen liggen intussen op een geheime locatie opgeslagen. Het War Heritage Institute wil niet bekendmaken waar precies, uit vrees dat de daders opnieuw zouden toeslaan.
Van de beschadigde platen zijn er twintig niet meer te herstellen. "Eén plaat kost 1.000 euro. Als we er twintig moeten vervangen, kost ons dat 20.000 euro", zegt Steve Maertens van het War Heritage Institute. "En zo’n grafsteen kost 2.500 euro. Gelukkig hebben we die nog in voorraad."
Naast de vernielde naamplaten raakten ook vijf grafstenen beschadigd. De totale schade loopt daardoor op tot meer dan 30.000 euro.
'Restwaarde voor dief is minimaal'
Het vervangen van de bronzen platen zal volgens het War Heritage Institute maanden duren. Het gaat om gepersonaliseerde naamplaten die meer dan honderd jaar oud zijn.
Volgens Maertens levert de diefstal weinig op voor de daders. "De restwaarde voor een dief is minimaal", klinkt het. Toch wil de organisatie extra maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.
"Ik vermoed dat de enige afdoende maatregel is om op al onze begraafplaatsen camera’s en bewegingssensoren te plaatsen, om dergelijke feiten te ontmoedigen en te vermijden."
Het War Heritage Institute hoopt de schade tegen de herdenkingen van 11 november volledig hersteld te hebben.