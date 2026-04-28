Het vervangen van de bronzen platen zal volgens het War Heritage Institute maanden duren. Het gaat om gepersonaliseerde naamplaten die meer dan honderd jaar oud zijn.

Volgens Maertens levert de diefstal weinig op voor de daders. "De restwaarde voor een dief is minimaal", klinkt het. Toch wil de organisatie extra maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

"Ik vermoed dat de enige afdoende maatregel is om op al onze begraafplaatsen camera’s en bewegingssensoren te plaatsen, om dergelijke feiten te ontmoedigen en te vermijden."

Het War Heritage Institute hoopt de schade tegen de herdenkingen van 11 november volledig hersteld te hebben.