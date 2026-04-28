22°C
Aanmelden
Nieuws
Houthulst

Meer dan 30.000 euro scha­de na van­da­lis­me op begraaf­plaats: 20 bron­zen pla­ten zijn onherstelbaar”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De schade na het vandalisme op de militaire begraafplaats in Houthulst loopt op tot meer dan 30.000 euro. Twintig bronzen naamplaten zijn onherstelbaar beschadigd en ook vijf grafstenen raakten vernield. Het War Heritage Institute hoopt alles tegen 11 november te herstellen.

De afgerukte bronzen platen liggen intussen op een geheime locatie opgeslagen. Het War Heritage Institute wil niet bekendmaken waar precies, uit vrees dat de daders opnieuw zouden toeslaan.

Van de beschadigde platen zijn er twintig niet meer te herstellen. "Eén plaat kost 1.000 euro. Als we er twintig moeten vervangen, kost ons dat 20.000 euro", zegt Steve Maertens van het War Heritage Institute. "En zo’n grafsteen kost 2.500 euro. Gelukkig hebben we die nog in voorraad."

Naast de vernielde naamplaten raakten ook vijf grafstenen beschadigd. De totale schade loopt daardoor op tot meer dan 30.000 euro.

Grafschennis2
Nieuws

Politie zal extra patrouilleren in buurt van begraafplaats waar vandalen 135 graven beschadigden

'Restwaarde voor dief is minimaal'

Het vervangen van de bronzen platen zal volgens het War Heritage Institute maanden duren. Het gaat om gepersonaliseerde naamplaten die meer dan honderd jaar oud zijn.

Volgens Maertens levert de diefstal weinig op voor de daders. "De restwaarde voor een dief is minimaal", klinkt het. Toch wil de organisatie extra maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

"Ik vermoed dat de enige afdoende maatregel is om op al onze begraafplaatsen camera’s en bewegingssensoren te plaatsen, om dergelijke feiten te ontmoedigen en te vermijden."

Het War Heritage Institute hoopt de schade tegen de herdenkingen van 11 november volledig hersteld te hebben.

Vandalisme platen 1
Redactie
Eerste Wereldoorlog Vandalisme Diefstal Begraafplaats

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Hotelschool Ter Duinen
Nieuws

Leerling van Ter Duinen (16) komt om na ongeval in Brasschaat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Grafschennis2

Politie zal extra patrouilleren in buurt van begraafplaats waar vandalen 135 graven beschadigden
Vandalisme Wervik

Vandaal in Wervik: auto’s, garagepoorten, ramen en deuren beklad met graffiti
Herdershove

Vijftien maanden cel voor zorgkundige die steelt in woonzorgcentrum
Landbouwer Miguel (48) volgt dieven nadat ze aan de haal gaan met GPS

Landbouwer Miguel (48) zet zelf achtervolging in na diefstal van gps-toestellen en tablet: "Het was misschien wat risky om alleen te gaan"
Visserijstraat Wevelgem

Drie verdachten opgepakt in Wevelgem na reeks inbraken: vrouw (18) aangehouden, twee minderjarigen geplaatst
Telenet tielt

Man van 29 aangehouden na inbraak in Telenetwinkel in Tielt
Aanmelden