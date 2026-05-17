135 graven van jonge soldaten die hier meer dan honderd jaar geleden hun leven gaven in de oorlog. Stuk. De bronzen platen, losgewrikt, lieten ze liggen. Waarom? Die vraag stelt iedereen zich. Jeroen Vandromme, burgemeester Houthulst: “Oud brons is niet zoveel waard maar misschien wisten ze dat niet. Ik dacht ook eerst dat het koper was maar het is oud brons. En misschien is dat wat heeft meegespeeld. Maar wat heel vreemd is, is dat die platen hier zijn achtergebleven.”

Dieven of vandalen?

Opgeschrikte dieven of toch vandalen? Enkel Belgische graven hebben een bronzen plaat. In West-Vlaanderen is een dergelijke grafschennis nog niet voorgevallen. Op de begraafplaats in Leopoldsburg wel al. “Als je kijkt naar begraafplaatsen zoals Leopoldsburg, daar zijn ze heel systematisch en stiekem aan de achterkant van de begraafplaats te werk gegaan. Waar je bijna niets kan zien. Hier is het in open zicht. Het moet in het holst van de nacht zijn geweest. Hier is ook geen bewaking behalve de jongens van het militair domein hier vlakbij. Om het half uur, denk ik, passeert er een jeep.”

Oplossing zoeken

Jeroen Vandromme, burgemeester Houthulst: “Er is geen camerabewaking maar dat is ook niet echt mogelijk omdat je de weg hebt, waarlangs je kan binnenkomen op de begraafplaats. Verder zitten we tegen Houthulstbos. En je kan via iedere weg van het bos de begraafplaats betreden. We zijn toch aan het kijken met het War Heritage Institute hoe we dit in de toekomst kunnen beveiligen. De politie Polder heeft toegezegd om hier de komende dagen extra te patrouilleren. Maar natuurlijk, het is gebeurd en we moeten hier een oplossing voor vinden.”