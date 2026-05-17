Politie zal extra patrouilleren in buurt van begraafplaats waar vandalen 135 graven beschadigden
De verontwaardiging is groot in Houthulst na de ongeziene grafschennis op de militaire begraafplaats aan het Vrijbos. De politie zal er extra patrouilleren nadat in de nacht van maandag op dinsdag maar liefst 135 graven ten prooi vielen aan vandalisme. De bronzen grafplaten zijn gelukkig allemaal terecht. Waarom de dieven ze lieten liggen, en wie ze zijn, is voorlopig onduidelijk.
Wie gisteravond de begraafplaats bezocht, reageerde alvast geschokt. Christophe Deconinck, historicus en frontgids: “Ik ben sprakeloos. Ik ben kwaad, ik ben vooral heel kwaad. Het is zonde dat zoiets gebeurt. Het gebrek aan respect vooral.
Frank Joos, buurtbewoner: “Ik woon heel mijn leven in Houthulst en ik heb nog nooit zoiets weten gebeuren hier. Nog nooit. Schandalig, meer dan schandalig, denk ik.”
Jeroen Vandromme, burgemeester Houthulst: “Ik had koude rillingen toen ik de eerste foto's zag. Een heel onbehaaglijk gevoel. Die arduinen blokken. De ambacht die daar in kruipt om dat te realiseren. Ze zijn stuk. Zo’n brutaliteit. Het is ongezien."
135 graven van jonge soldaten die hier meer dan honderd jaar geleden hun leven gaven in de oorlog. Stuk. De bronzen platen, losgewrikt, lieten ze liggen. Waarom? Die vraag stelt iedereen zich. Jeroen Vandromme, burgemeester Houthulst: “Oud brons is niet zoveel waard maar misschien wisten ze dat niet. Ik dacht ook eerst dat het koper was maar het is oud brons. En misschien is dat wat heeft meegespeeld. Maar wat heel vreemd is, is dat die platen hier zijn achtergebleven.”
Dieven of vandalen?
Opgeschrikte dieven of toch vandalen? Enkel Belgische graven hebben een bronzen plaat. In West-Vlaanderen is een dergelijke grafschennis nog niet voorgevallen. Op de begraafplaats in Leopoldsburg wel al. “Als je kijkt naar begraafplaatsen zoals Leopoldsburg, daar zijn ze heel systematisch en stiekem aan de achterkant van de begraafplaats te werk gegaan. Waar je bijna niets kan zien. Hier is het in open zicht. Het moet in het holst van de nacht zijn geweest. Hier is ook geen bewaking behalve de jongens van het militair domein hier vlakbij. Om het half uur, denk ik, passeert er een jeep.”
Oplossing zoeken
Jeroen Vandromme, burgemeester Houthulst: “Er is geen camerabewaking maar dat is ook niet echt mogelijk omdat je de weg hebt, waarlangs je kan binnenkomen op de begraafplaats. Verder zitten we tegen Houthulstbos. En je kan via iedere weg van het bos de begraafplaats betreden. We zijn toch aan het kijken met het War Heritage Institute hoe we dit in de toekomst kunnen beveiligen. De politie Polder heeft toegezegd om hier de komende dagen extra te patrouilleren. Maar natuurlijk, het is gebeurd en we moeten hier een oplossing voor vinden.”