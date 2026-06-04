In Flanders Fields Museum ontvangt Europese experts voor conferentie over oorlogserfgoed
Het In Flanders Fields Museum in Ieper ontvangt van 10 tot en met 12 juni een internationale delegatie van erfgoedprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers. De bijeenkomst kadert in het Europese project GOV4PeaCE, dat onderzoekt hoe erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog beter beheerd en gedeeld kan worden.
Ieper is drie dagen lang gaststad voor partners uit zes Europese landen die deelnemen aan het Interreg-project GOV4PeaCE. Het project brengt erfgoedorganisaties, onderzoekers en beleidsmakers samen om kennis uit te wisselen over de omgang met het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog. Het In Flanders Fields Museum speelt daarin een belangrijke rol. Het museum deelt zijn expertise over het beheer en de ontsluiting van zowel roerend als onroerend oorlogserfgoed.
"De stad Ieper en het In Flanders Fields Museum gelden voor veel internationale partners als een referentiepunt voor een respectvolle en toekomstgerichte omgang met het oorlogsverleden", klinkt het bij de organisatoren.
Gemeenschappelijk bestuursmodel
Tijdens de conferentie vergelijken de deelnemers ervaringen uit verschillende voormalige frontregio's in Centraal- en Zuidoost-Europa. Daarbij staat de vraag centraal hoe regio's met uiteenlopende ervaringen kunnen samenwerken binnen een gemeenschappelijk bestuursmodel voor oorlogserfgoed.
Naast vergaderingen en panelgesprekken staan ook bezoeken aan het museum en het herdenkingslandschap in de Westhoek op het programma.
Publiek forum
Op vrijdag 12 juni wordt in CC Het Perron een publiek forum georganiseerd. Daar stellen de projectpartners de eerste resultaten van GOV4PeaCE voor en gaan ze in gesprek met regionale stakeholders over de toekomst van oorlogserfgoed.
"Erfgoed kan een belangrijke rol spelen in dialoog, bewustwording en duurzame regionale ontwikkeling", luidt het. Tijdens het forum wordt onderzocht hoe musea, lokale besturen, toeristische organisaties en gemeenschappen daar ook in de toekomst aan kunnen bijdragen.