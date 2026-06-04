Ieper is drie dagen lang gaststad voor partners uit zes Europese landen die deelnemen aan het Interreg-project GOV4PeaCE. Het project brengt erfgoedorganisaties, onderzoekers en beleidsmakers samen om kennis uit te wisselen over de omgang met het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog. Het In Flanders Fields Museum speelt daarin een belangrijke rol. Het museum deelt zijn expertise over het beheer en de ontsluiting van zowel roerend als onroerend oorlogserfgoed.

"De stad Ieper en het In Flanders Fields Museum gelden voor veel internationale partners als een referentiepunt voor een respectvolle en toekomstgerichte omgang met het oorlogsverleden", klinkt het bij de organisatoren.