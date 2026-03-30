15°C
Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

War Heri­ta­ge Insti­tu­te stelt his­to­risch kanon voor uit WOI in Doden­gang Diksmuide

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het War Heritage Institute heeft vanmorgen een historisch stuk artillerie uit de Eerste Wereldoorlog voorgesteld in de Dodengang in Diksmuide. Het gaat om een belegeringshouwitser, een soort kanon dat over hindernissen heen kan schieten. Het unieke stuk werd gebruikt door het Belgische leger aan het IJzerfront en is het enige bewaarde exemplaar van dat type.

De presentatie van de houwitser past in een bredere vernieuwing van de Dodengang. De houwitser is bijna 6 meter lang en weegt liefst 2,4 ton en werd gebouwd door het Franse Schneider.

Ook nieuw parcours

Naast het kanon, is er ook een nieuw bewegwijzerd bezoekersparcours. Langs het parcours werden zestien haltes gemarkeerd. Die leiden bezoekers doorheen het verhaal van de Dodengang. Een nieuwe bezoekersgids bundelt alle informatie en achtergrond over de Dodengang.

Via de ErfgoedApp kunnen bezoekers bovendien het parcours volgen aan de hand van een interactieve beleving. Centraal staan de brieven van soldaat Jan aan zijn zus Louise, die gezinnen meenemen in het dagelijkse leven aan het front. Later dit jaar wordt het digitale aanbod uitgebreid met een tweede tour voor volwassenen.

Educatief pakket

Er werd ook een educatief pakket ontwikkeld voor de derde graad van het lager onderwijs. Dat combineert een interactieve rondleiding op de site van de Dodengang met voorbereidende lessen in de klas rond de Eerste Wereldoorlog in België.

Kanon2
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Erfgoed Eerste Wereldoorlog War Heritage Institute Dodengang

Meest gelezen

Vives2
Nieuws
Update

Nieuws
Update

Nieuws

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Aanmelden