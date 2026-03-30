De presentatie van de houwitser past in een bredere vernieuwing van de Dodengang. De houwitser is bijna 6 meter lang en weegt liefst 2,4 ton en werd gebouwd door het Franse Schneider.

Ook nieuw parcours

Naast het kanon, is er ook een nieuw bewegwijzerd bezoekersparcours. Langs het parcours werden zestien haltes gemarkeerd. Die leiden bezoekers doorheen het verhaal van de Dodengang. Een nieuwe bezoekersgids bundelt alle informatie en achtergrond over de Dodengang.

Via de ErfgoedApp kunnen bezoekers bovendien het parcours volgen aan de hand van een interactieve beleving. Centraal staan de brieven van soldaat Jan aan zijn zus Louise, die gezinnen meenemen in het dagelijkse leven aan het front. Later dit jaar wordt het digitale aanbod uitgebreid met een tweede tour voor volwassenen.

Educatief pakket

Er werd ook een educatief pakket ontwikkeld voor de derde graad van het lager onderwijs. Dat combineert een interactieve rondleiding op de site van de Dodengang met voorbereidende lessen in de klas rond de Eerste Wereldoorlog in België.