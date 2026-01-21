In Kortrijk heeft de Universiteit Gent een baanbrekende recyclagetechnologie voorgesteld voor plastic folieverpakkingen zoals chipszakken, wikkels en waspodverpakkingen. De pilootlijn Clarify scheidt inkten en aluminiumlaagjes van plasticfolie, waardoor witte plasticvlokken ontstaan die opnieuw als grondstof kunnen dienen.

“Het inzamelen en sorteren van die verpakkingen kunnen we al, maar met de huidige technologie is hoogwaardige recyclage van chipszakken niet mogelijk,” zegt professor Steven De Meester van het Laboratory for Circular Process Engineering aan UGent Campus Kortrijk. “Wij verwijderen de inkten en laagjes en maken het materiaal opnieuw voedselveilig. Dit is wereldwijd het eerste proces dat dat voor alle folies kan, met een hoge kwaliteit als resultaat.”