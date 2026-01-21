UGent stelt in Kortrijk innovatieve installatie voor om plastic folies hoogwaardig te recycleren
Aan de UGent-campus in Kortrijk is een nieuwe pilootinstallatie voorgesteld die plastic folieverpakkingen veel beter recycleerbaar maakt. De installatie, Clarify, kan inkten en laagjes uit plastic verwijderen en zo opnieuw voedselveilig recyclaat opleveren.
In Kortrijk heeft de Universiteit Gent een baanbrekende recyclagetechnologie voorgesteld voor plastic folieverpakkingen zoals chipszakken, wikkels en waspodverpakkingen. De pilootlijn Clarify scheidt inkten en aluminiumlaagjes van plasticfolie, waardoor witte plasticvlokken ontstaan die opnieuw als grondstof kunnen dienen.
“Het inzamelen en sorteren van die verpakkingen kunnen we al, maar met de huidige technologie is hoogwaardige recyclage van chipszakken niet mogelijk,” zegt professor Steven De Meester van het Laboratory for Circular Process Engineering aan UGent Campus Kortrijk. “Wij verwijderen de inkten en laagjes en maken het materiaal opnieuw voedselveilig. Dit is wereldwijd het eerste proces dat dat voor alle folies kan, met een hoge kwaliteit als resultaat.”
Vier jaar ontwikkeling
De technologie maakt gebruik van een zogenaamd chemisch wasproces. Plastic folie wordt op 60 graden gewassen in een chemische oplossing tot een neutraal recyclaat overblijft. Het eindproduct zijn witte plasticvlokken, die daarna opnieuw gesmolten worden. “Die flakes gaan naar een extruder die het plastic smelt aan 200 graden. Zo kunnen we opnieuw flessen, folie of zelfs nieuwe chipszakken maken,” aldus De Meester.
De ontwikkeling van de pilootinstallatie nam bijna vier jaar in beslag en kostte 1,6 miljoen euro. Een van de financiers is Catalisti, de speerpuntcluster voor de chemie- en kunststofsector. “Met deze investering schalen we het onderzoek dat hier al gebeurde verder op,” zegt managing director Tine Schaerlaekens.
Door innovatie maximaal ondersteunen
De installatie staat in het nieuwe KUBES-gebouw van UGent, dat in oktober werd geopend. Ook POM West-Vlaanderen is partner. “West-Vlaanderen heeft een sterk ecosysteem in kunststof, textiel en rubber, goed voor dertig procent van de Vlaamse tewerkstelling in die sectoren,” zegt Stefaan Verhamme van POM West-Vlaanderen. “We willen dat ecosysteem versterken door innovatie maximaal te ondersteunen.”
Op termijn moet de pilootinstallatie tot 20.000 ton plastic per jaar kunnen recycleren. Dat sluit aan bij de Europese doelstelling om tegen 2030 plastic verpakkingen voor minstens een derde uit gerecycleerd materiaal te laten bestaan.