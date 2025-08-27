Dubbel zoveel interesse voor opleiding industrieel ingenieur machine- en productieautomatisering
Een opmerkelijke evolutie bij de start van het academiejaar aan de Universiteit Gent Campus Kortrijk. Het aantal studenten dat start in de opleiding industrieel ingenieur machine- en productieautomatisering is verdubbeld in vergelijking met vorig jaar.
Studenten leren mechanica, elektrotechniek en digitalisering te combineren met slimme en duurzame productieprocessen. De maakindustrie lijkt plotseling weer een aantrekkelijk toekomstperspectief te bieden voor heel wat jongeren. Johannes Cottyn, UGent Campus Kortrijk: “Het is natuurlijk een heel sterke technologische evolutie die we zien: de opkomst van A.I., virtuele modellen die gebruikt worden, productieomgevingen die veel autonomer moeten worden, veel automatischer.”
Meer persoonlijke begeleiding en state-of-the-art technologie
Hier komen de studenten in kleinere groepen terecht en krijgen ze een meer persoonlijke begeleiding. Dat combineren ze met het ontwerpen van robots en cobots, geautomatiseerde voertuigen, 3D-printers en geavanceerde productiemachines. “We hebben hier ook een labo met state-of-the-art technologie, die gebruikt wordt in onderzoeksprojecten. Zo komen studenten al tijdens hun opleiding in aanraking met de nieuwste technologieën, die ze dan later in de industrie zullen gebruiken.”