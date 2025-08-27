Hier komen de studenten in kleinere groepen terecht en krijgen ze een meer persoonlijke begeleiding. Dat combineren ze met het ontwerpen van robots en cobots, geautomatiseerde voertuigen, 3D-printers en geavanceerde productiemachines. “We hebben hier ook een labo met state-of-the-art technologie, die gebruikt wordt in onderzoeksprojecten. Zo komen studenten al tijdens hun opleiding in aanraking met de nieuwste technologieën, die ze dan later in de industrie zullen gebruiken.”