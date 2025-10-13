14°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

UGent opent nieuw gebouw KUBES in Kortrijk

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De UGent heeft vandaag officieel het nieuwe gebouw KUBES geopend op de campus in Kortrijk. KUBES staat voor Kortrijk University Building for Engineering Studies en wordt het nieuwe kloppende hart van de UGent Campus Kortrijk.

Het gebouw biedt broodnodige ruimte aan verschillende onderzoeksgroepen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Zij krijgen er moderne labo’s en kantoren om hun onderzoek verder uit te bouwen. Daarnaast zijn er ook een auditorium, vergaderzalen en flexibele werk- en studieplekken. In KUBES zijn bovendien de centrale UGent-diensten voor campus Kortrijk ondergebracht. Regionale motor voor innovatie

Regionale motor

De UGent investeerde de voorbije jaren zo’n 27 miljoen euro in onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Kortrijk. Naast KUBES hoort daar ook het VEG-i-TEC-gebouw bij, het living lab van de universiteit rond groente- en aardappelverwerking.

Met KUBES wil de UGent haar campus in Kortrijk verder uitbouwen tot een regionale motor voor duurzame innovatie. De universiteit wil er samen met de West-Vlaamse industrie en het regionale beleid werken aan nieuwe oplossingen die bedrijven helpen de stap te zetten naar een duurzamere toekomst.

Kubes1
Kubes2
Kubes3
Redactie
UGent

Meest gelezen

Ongeval Oostkamp
Nieuws
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Wijzer

Basisschool in Diksmuide sluit eerder de deuren omwille van storm
Meiboom3

Meiboom op The Sky: nieuwe thuis voor 192 studenten in zicht
Youcadag

Van schoolbanken naar keuken van driesterrenrestaurant Boury voor Youca Action Day
Powerstation

Howest-studenten blinken uit op Ecodesign Awards 2025
Sint lutgardisschool middelkerke 1

Te weinig leerlingen, dus moeten twee schooltjes in Slijpe de deuren sluiten
136 BB LINKS psychiatriemiddag mxf

Brugse scholengroep trekt naar Raad van State voor erkenning van ziekenhuisonderwijs
Aanmelden