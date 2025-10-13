UGent opent nieuw gebouw KUBES in Kortrijk

Het gebouw biedt broodnodige ruimte aan verschillende onderzoeksgroepen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Zij krijgen er moderne labo’s en kantoren om hun onderzoek verder uit te bouwen. Daarnaast zijn er ook een auditorium, vergaderzalen en flexibele werk- en studieplekken. In KUBES zijn bovendien de centrale UGent-diensten voor campus Kortrijk ondergebracht. Regionale motor voor innovatie

De UGent investeerde de voorbije jaren zo’n 27 miljoen euro in onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Kortrijk. Naast KUBES hoort daar ook het VEG-i-TEC-gebouw bij, het living lab van de universiteit rond groente- en aardappelverwerking.

Met KUBES wil de UGent haar campus in Kortrijk verder uitbouwen tot een regionale motor voor duurzame innovatie. De universiteit wil er samen met de West-Vlaamse industrie en het regionale beleid werken aan nieuwe oplossingen die bedrijven helpen de stap te zetten naar een duurzamere toekomst.