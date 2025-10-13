UGent opent nieuw gebouw KUBES in Kortrijk

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De UGent heeft vandaag officieel het nieuwe gebouw KUBES geopend op de campus in Kortrijk. KUBES
staat voor Kortrijk University Building for Engineering Studies en
wordt het nieuwe kloppende hart van de UGent Campus Kortrijk.
Het gebouw biedt broodnodige ruimte aan verschillende onderzoeksgroepen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Zij krijgen er moderne labo’s en kantoren om hun onderzoek verder uit te bouwen. Daarnaast zijn er ook een auditorium, vergaderzalen en flexibele werk- en studieplekken. In KUBES zijn bovendien de centrale UGent-diensten voor campus Kortrijk ondergebracht. Regionale motor voor innovatie
Regionale motor
De UGent investeerde de voorbije jaren zo’n 27 miljoen euro in onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Kortrijk. Naast KUBES hoort daar ook het VEG-i-TEC-gebouw bij, het living lab van de universiteit rond groente- en aardappelverwerking.
Met KUBES wil de UGent haar campus in Kortrijk verder uitbouwen tot een regionale motor voor duurzame innovatie. De universiteit wil er samen met de West-Vlaamse industrie en het regionale beleid werken aan nieuwe oplossingen die bedrijven helpen de stap te zetten naar een duurzamere toekomst.