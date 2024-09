Politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) heeft bij het begin van het schooljaar een mobiele commandopost aan het station voorgesteld. Volgens burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) is een zichtbare politieaanwezigheid erg belangrijk. "Ook al dalen de criminaliteitscijfers in onze stad, toch heerst bij velen een onveiligheidsgevoel in de stationsbuurt."