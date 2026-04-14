Meer dan hon­derd land­bouw­be­drij­ven in ver­plich­te bege­lei­ding voor bemesting

2021-07-09 00:00:00 - Minder mest verwerkt

Er zitten dit jaar 108 land- en tuinbouwbedrijven in een verplicht begeleidingstraject om hun bemesting bij te sturen. Drie vierde van die bedrijven liggen in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) op vraag van Vlaams Parlementslid Arnout Coel (N-VA).

Het gaat om bedrijven waar na de oogst te veel nitraat in de bodem werd gemeten. Er wordt een verplicht begeleidingstraject opgelegd als de evaluatie boven de tweede drempel uitkomt, of binnen de vijf jaar twee keer tussen de eerste en de tweede drempel.

Kosten zijn voor de bedrijven zelf

Op basis van de meetcampagne 2025 gaat het over 76 bedrijven die boven de tweede drempelwaarde uitkwamen en 32 bedrijven die tweemaal tussen de eerste en tweede drempelwaarde scoorden. De verplichte begeleiding is op kosten van de bedrijven zelf.

Een opgelegde maatregel blijft maximaal vijf jaar van toepassing, tenzij een bedrijf vroeger een bedrijfsevaluatie onder de strengste eerste drempelwaarde kan voorleggen. In 2025 kregen 37 bedrijven een administratieve geldboete omdat ze zich niet lieten begeleiden.

Sterke concentratie in West-Vlaanderen

"Uit het antwoord van de minister blijkt dat de problematiek sterk geconcentreerd is in West-Vlaanderen", zegt Coel. "Daar liggen 51 van de 76 bedrijven die boven de tweede drempelwaarde uitkwamen, en 24 van de 32 bedrijven die tweemaal tussen de eerste en tweede drempelwaarde scoorden. In Vlaams-Brabant valt geen enkel bedrijf in deze categorieën."

