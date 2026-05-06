One­nig­heid in rege­ring over fer­met­te­taks: Die­pen­dae­le ver­kiest ande­re oplossingen”

In een dubbelinterview in De Standaard pleiten de Boerenbond en Natuurpunt voor financiële gevolgen voor wie in een hoeve gaat wonen zonder aan landbouw te doen. Concreet willen ze een eenmalige heffing bij een zonevreemde functiewijziging en daarna ook een jaarlijkse heffing voor zonevreemde fermettes.

"Ik ben dat voorstel genegen", reageerde minister van Landbouw en Omgeving Jo Brouns (CD&V). "Waar we mensen een gunst verlenen, door toe te laten een oude hoeve te kopen en om te vormen naar een niet-landbouwfunctie, is het billijk om van die nieuwe bewoners ook een bijdrage te vragen”.

Minister-president Matthias Diependaele van N-VA is een tegenstander van dat voorstel. "We moeten stoppen met denken in dit land dat elk probleem opgelost kan worden met extra belastingen", reageert de minister-president. "We zijn het absoluut eens dat we de schaarse open ruimte in Vlaanderen moeten koesteren. Maar er zijn andere oplossingen dan hogere belastingen”.

Opvallend: nog in De Standaard had Jurgen Callaerts, N-VA-parlementslid en burgemeester van Rumst, wel positief gereageerd op het voorstel. "Dit is een belangrijke stap in de goede richting", luidde het.

Victor Peeters
Matthias Diependaele Landbouw Jo Brouns Fermettetaks

