"We hebben een landbouwreserve die nog iets meer dan 200 miljoen euro bevat. Dat is het minimum, maar de doelstelling is om dat bedrag te verdubbelen", legde Hansen in Straatsburg uit. De Luxemburger zal daarom in juni aan de lidstaten en het Europees Parlement voorstellen om de reserve van extra geld te voorzien.

Snel groen licht

De Commissie hoopt dat er snel groen licht komt, zodat landbouwers in de aanloop naar de nieuwe productiecyclus van extra liquiditeitssteun kunnen genieten. "We gaan Europese boeren ondersteunen, zodat ze de meststoffen kunnen kopen die ze nodig hebben voor het komende oogstseizoen", verzekerde Hansen.

Daarnaast wil de Commissie de lidstaten de kans aanbieden om ongebruikte landbouwfondsen te gebruiken voor liquiditeitsschema's en om soepeler om te gaan met vooruitbetalingen aan boeren.

Van 380 naar 500 euro per ton

De Europese landbouwers kampen al jaren met dure meststoffen, en de oorlog in Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz hebben de prijzen opnieuw de hoogte ingejaagd. Stikstofhoudende meststoffen kosten nu ongeveer 500 euro per ton, tegenover zo'n 380 euro afgelopen winter.