18°C
Aanmelden
Nieuws

Euro­pe­se Com­mis­sie belooft steun voor boe­ren die lij­den onder meststofprijzen

Meststof

De Europese Commissie wil nog voor het oogstseizoen "uitzonderlijke steun" voorzien voor de landbouwers "die het zwaarst getroffen worden" door de hoge meststofprijzen. Dat heeft Eurocommissaris voor Landbouw Christophe Hansen beloofd bij de presentatie van een actieplan.

"We hebben een landbouwreserve die nog iets meer dan 200 miljoen euro bevat. Dat is het minimum, maar de doelstelling is om dat bedrag te verdubbelen", legde Hansen in Straatsburg uit. De Luxemburger zal daarom in juni aan de lidstaten en het Europees Parlement voorstellen om de reserve van extra geld te voorzien.

Snel groen licht

De Commissie hoopt dat er snel groen licht komt, zodat landbouwers in de aanloop naar de nieuwe productiecyclus van extra liquiditeitssteun kunnen genieten. "We gaan Europese boeren ondersteunen, zodat ze de meststoffen kunnen kopen die ze nodig hebben voor het komende oogstseizoen", verzekerde Hansen.

Daarnaast wil de Commissie de lidstaten de kans aanbieden om ongebruikte landbouwfondsen te gebruiken voor liquiditeitsschema's en om soepeler om te gaan met vooruitbetalingen aan boeren.

Van 380 naar 500 euro per ton

De Europese landbouwers kampen al jaren met dure meststoffen, en de oorlog in Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz hebben de prijzen opnieuw de hoogte ingejaagd. Stikstofhoudende meststoffen kosten nu ongeveer 500 euro per ton, tegenover zo'n 380 euro afgelopen winter.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Landbouw

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hilde crevits

Minister Crevits wil dat gemeenten meer gaan samenwerken om te digitaliseren
Transmigranten

Hoorzitting Kamer: Kustpolitiezones trekken aan alarmbel
Trace N8d

Vlaanderen biedt vijf denkpistes aan voor veiliger en leefbaarder N8 tussen Vleteren en Ieper
Vlasbedrijf

Vlasbedrijf Vanneste uit Harelbeke krijgt met nieuwe aandeelhouders extra slagkracht
Luchtbeeld knokke belga

Hof van beroep: "tweedeverblijfstaks in Knokke-Heist is ongrondwettig"
2021-07-09 00:00:00 - Minder mest verwerkt

Meer dan honderd landbouwbedrijven in verplichte begeleiding voor bemesting
Aanmelden