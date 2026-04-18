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Een vijf­de min­der aard­ap­pe­len op onze velden

Aardappel3

Landbouwers in West-Vlaanderen telen dit jaar bijna een vijfde minder aardappelen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap Landbouw.

In totaal zal er meer dan 6000 hectare minder aardappelen geteeld worden. Dat komt omdat er minder vraag is en er nog veel overschotten zijn van vorig jaar. Ook klassieke groenten zoals bloemkool en spruiten zal je minder op onze velden zien. De teelt van vlas stijgt dan weer met 1.000 hectare, vooral door een toenemende vraag uit Azië. En er komt ook 2.500 hectare mais bij.

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De redactie
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