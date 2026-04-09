Anzegem

Week van de aard­ap­pel: enor­me over­schot­ten zor­gen voor lage prijzen

Vandaag start de ‘Week van de Aardappel’. Bij heel wat boeren kun je zelf aardappelen van een superieure kwaliteit voor een lage prijs gaan rapen. Door een goede oogst en een dalende vraag keldert de prijs. Heel wat telers blijven met grote overschotten zitten. Rechtstreeks aan de consument verkopen zal de stapel niet wegwerken, maar elke extra verkoop is meegenomen.

De aardappelen komen niet onder wetmatigheid van vraag en aanbod uit. Als het aanbod de vraag ver overtreft, keldert de prijs. Die prijs bevindt zich momenteel op 5 kilogram frietaardappelen voor 2 euro. Het aanbod bedraagt meer dan een miljoen kilo aardappelen.

Redding gezocht

De enorme overschot aan aardappelen dit jaar kunnen we toeschrijven aan de uitstekende oogst. De fabrieken en diepvriezers zitten vol, waardoor telers de aardappelen moeten verkopen aan voordelige prijzen voor de consument. Een buitenkans dus voor de aardappeleters.

In heel Vlaanderen ligt zo’n 800.000 ton aardappelen in bewaarloodsen opgeslagen en dreigt verloren te gaan. De promotiecampagne ‘Week van de Aardappel’ die vandaag start, kan bijdragen om nog een deel te redden.

