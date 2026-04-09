Vandaag start de ‘Week van de Aardappel’. Bij heel wat boeren kun je zelf aardappelen van een superieure kwaliteit voor een lage prijs gaan rapen. Door een goede oogst en een dalende vraag keldert de prijs. Heel wat telers blijven met grote overschotten zitten. Rechtstreeks aan de consument verkopen zal de stapel niet wegwerken, maar elke extra verkoop is meegenomen.