Mattia-Luca moet ook vaak slijmen ophoesten. Hij is ook heel vatbaar voor infecties. Elke dag neemt de behandeling heel wat tijd in beslag. “ Voornamelijk de aerosol. Dat zorgt ervoor dat die slijmen los komen. Ik moet ook pillen slikken en mijn neus spoelen doe ik ook.”

Toch doet Mattia-Luca vrijwel alles wat voor andere jongeren vanzelfsprekend is, veel sporten bijvoorbeeld. “Bij uithoudingsloop zal ik moeten zeggen dat ik niet even lang zal kunnen lopen als een leeftijdsgenoot, door mijn ademhaling. Maar ik ga zelf proberen om het niet te laten merken. In basket, dat is nog ça va.”