Wie is Charlotte Vandermeersch?

Charlotte Vandermeersch (1983) is een veelzijdige artiest die haar plek zowel voor als achter de camera heeft gevonden. Ze heeft een indrukwekkende lijst van credits opgebouwd in zowel theater, film als televisie met onder andere 'Loft' (2008), ‘Turquaze’ (2009), 'Wat Als?' (2011-2013), ‘Red Sonja’ (2011), ‘Het Goddelijke Monster’ (2011), 'Deadline 14/10' (2012), 'Salamander' (2012-2013), 'Deadline 25/5' (2014), ‘, ‘Belgica’ (2016), 'De premier' (2016), ‘Het is ingewikkeld’ (2017-2019) en ‘Juliet’ (2024). In 2021 maakte ze samen met Felix van Groeningen een verfilming van het boek ‘De acht bergen’. Haar regiedebuut werd bekroond met de Juryprijs op het filmfestival van Cannes. Charlotte Vandermeersch heeft West-Vlaamse roots. Haar moeder is afkomstig uit Izegem.