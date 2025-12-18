Aanmelden
Nieuws
Oostende

Eer­ste award al uit­ge­reikt: pod­cast Vul­ne­ra pakt Feel Good Jamie

Feel Good Jamie

Aan de vooravond van de zesde editie van De Jamies is al een eerste winnaar bekend. De Feel Good Jamie gaat naar de podcast Vulnera. 

De juryprijs bekroont online content met een uitzonderlijke positieve impact op het welzijn van jongeren. Volgens de vakjury slaagt Vulnera erin om thema’s als mentale gezondheid, diversiteit en inclusie op een toegankelijke en veilige manier bespreekbaar te maken, los van kijk- of luistercijfers. Naast podcasts en video’s organiseert het platform ook workshops en panels.

Het echte gala van de Jamies is vanavond, in De Grote Post in Oostende. Daar reiken ze zestien Jamies uit. De Jamies maken deel uit van Filmfestival Oostende, dat loopt tot en met 7 februari 2026.

De redactie
de Jamies Filmfestival Oostende

