De juryprijs bekroont online content met een uitzonderlijke positieve impact op het welzijn van jongeren. Volgens de vakjury slaagt Vulnera erin om thema’s als mentale gezondheid, diversiteit en inclusie op een toegankelijke en veilige manier bespreekbaar te maken, los van kijk- of luistercijfers. Naast podcasts en video’s organiseert het platform ook workshops en panels.

Het echte gala van de Jamies is vanavond, in De Grote Post in Oostende. Daar reiken ze zestien Jamies uit. De Jamies maken deel uit van Filmfestival Oostende, dat loopt tot en met 7 februari 2026.