Programma FFO bekend, wereldpremière ‘Clean’ van Koen Van Sande sluit Filmfestival Oostende af
Filmfestival Oostende wordt tijdens het slotweekend afgesloten met 'Clean' van Koen Van Sande. De film, waarin master van het festival Ruth Becquaert een rol speelt, gaat op vrijdag 6 februari in wereldpremière op het festival. In totaal zijn er zo'n 120 films te zien tijdens het festival.
Het festival wordt op vrijdag 30 januari geopend met het langspeeldebuut 'Zondag de Negenste' van Kat Steppe. Het festival vindt plaats tot en met zaterdag 7 februari en laat zo'n 120 films zien in de zalen. De slotfilm is 'Clean' van Koen Van Sande. Daarin vertolken Vincent Van Sande en Tibo Vandenborre de rol van de broers Mathieu en Timo. Het verhaal speelt zich af in de Brusselse drugswereld.
Films, series en documentaires van eigen bodem
In de filmselectie is er veel aandacht voor films en series van eigen bodem. Er is ook ruimte voor documentaires. En ten slotte krijgen ook verschillende nationale en internationale titels een Vlaamse avant-première.
Zaterdag 7 februari wordt het festival traditioneel afgesloten met het Gala van de Ensors. De awardshow vindt voor het eerst plaats in de Coretec Dôme voor het grote publiek. Op dinsdag 6 januari worden de genomineerden bekendgemaakt. De awards voor online videomakers, De Jamies, worden op vrijdag 6 februari uitgereikt in De Grote Post.
De ticketverkoop van het filmfestival start vrijdag 19 december om 11.00 uur. Het volledige programma vind je hier.