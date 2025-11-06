12°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Pro­gram­ma FFO bekend, wereld­pre­mi­è­re Clean’ van Koen Van San­de sluit Film­fes­ti­val Oos­ten­de af

Iv koen van sande

Filmfestival Oostende wordt tijdens het slotweekend afgesloten met 'Clean' van Koen Van Sande. De film, waarin master van het festival Ruth Becquaert een rol speelt, gaat op vrijdag 6 februari in wereldpremière op het festival. In totaal zijn er zo'n 120 films te zien tijdens het festival.

Het festival wordt op vrijdag 30 januari geopend met het langspeeldebuut 'Zondag de Negenste' van Kat Steppe. Het festival vindt plaats tot en met zaterdag 7 februari en laat zo'n 120 films zien in de zalen. De slotfilm is 'Clean' van Koen Van Sande. Daarin vertolken Vincent Van Sande en Tibo Vandenborre de rol van de broers Mathieu en Timo. Het verhaal speelt zich af in de Brusselse drugswereld.

Ruth becquart filmfestival Oostende
Nieuws

Ruth Becquart is master van Filmfestival Oostende 2026

Films, series en documentaires van eigen bodem

In de filmselectie is er veel aandacht voor films en series van eigen bodem. Er is ook ruimte voor documentaires. En ten slotte krijgen ook verschillende nationale en internationale titels een Vlaamse avant-première.

Zaterdag 7 februari wordt het festival traditioneel afgesloten met het Gala van de Ensors. De awardshow vindt voor het eerst plaats in de Coretec Dôme voor het grote publiek. Op dinsdag 6 januari worden de genomineerden bekendgemaakt. De awards voor online videomakers, De Jamies, worden op vrijdag 6 februari uitgereikt in De Grote Post.

De ticketverkoop van het filmfestival start vrijdag 19 december om 11.00 uur. Het volledige programma vind je hier.

De redactie
Filmfestival Oostende

Meest gelezen

Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Schaatspiste Ieper 2
Nieuws

Man trekt mes op kerstmarkt van Ieper, meerdere lichtgewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Boek1

Pilote schrijft boek voor kinderen die durven vliegen, in hun fantasie én in het echt
Dranouter Festival

Dranoeter vzw is ontgoocheld: ook in beroep onderworpen aan vennootschapsbelasting
FAAR Oostende 3

Non-fictieboekenfestival FAAR staat in maart in teken van uitdagingen in de samenleving
Fort napoleon Oostende

Minister Weyts wil veel meer bezoekers voor Vlaamse erfgoedsites
Flipkowlier2

Flip Kowlier brengt eenmalig jubileumconcert op Festival Dranouter
Game Panamarenko

Studenten Howest brengen Panamarenko’s kunst digitaal tot leven met VR-game
Aanmelden