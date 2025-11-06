In de filmselectie is er veel aandacht voor films en series van eigen bodem. Er is ook ruimte voor documentaires. En ten slotte krijgen ook verschillende nationale en internationale titels een Vlaamse avant-première.

Zaterdag 7 februari wordt het festival traditioneel afgesloten met het Gala van de Ensors. De awardshow vindt voor het eerst plaats in de Coretec Dôme voor het grote publiek. Op dinsdag 6 januari worden de genomineerden bekendgemaakt. De awards voor online videomakers, De Jamies, worden op vrijdag 6 februari uitgereikt in De Grote Post.

De ticketverkoop van het filmfestival start vrijdag 19 december om 11.00 uur. Het volledige programma vind je hier.