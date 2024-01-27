Filmfestival Oostende (FFO) viert zijn achttiende editie van 30 januari tot 7 februari. Na eerder al Charlotte Vandermeersch, Gene Bervoets, Natali Broods en nog vele anderen, verwelkomt FFO dit jaar actrice en scenarist Ruth Becquart als Master. Becquart was onder meer te zien in series als Knokke Off, Gent-West, Chaussée d'Amour, Undercover en Twee Zomers.

Met het thema 'De verhalen die ons verbinden' brengt ze films die empathie en verbinding opwekken naar het witte doek. Becquart selecteerde acht films rond het centrale thema, waaronder 'Bram Stoker's Dracula' van Francis Ford Coppola, 'Portrait de la jeune fille en feu' van Céline Sciamma en 'Drunk' van Thomas Vinterberg.