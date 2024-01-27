Ruth Becquart is de nieuwe master van Filmfestival Oostende. De editie van 2026 staat in het teken van het thema verbinding. Het festival wordt geopend met de film 'Zondag de Negenste' van Kat Steppe. Het Gala van de Ensors sluit het festival deze keer af in de COREtec Dôme in Oostende in plaats van in het Kursaal.
Filmfestival Oostende (FFO) viert zijn achttiende editie van 30 januari tot 7 februari. Na eerder al Charlotte Vandermeersch, Gene Bervoets, Natali Broods en nog vele anderen, verwelkomt FFO dit jaar actrice en scenarist Ruth Becquart als Master. Becquart was onder meer te zien in series als Knokke Off, Gent-West, Chaussée d'Amour, Undercover en Twee Zomers.
Met het thema 'De verhalen die ons verbinden' brengt ze films die empathie en verbinding opwekken naar het witte doek. Becquart selecteerde acht films rond het centrale thema, waaronder 'Bram Stoker's Dracula' van Francis Ford Coppola, 'Portrait de la jeune fille en feu' van Céline Sciamma en 'Drunk' van Thomas Vinterberg.
De openingsfilm draagt het thema meteen uit. 'Zondag de Negenste' van regisseur Kat Steppe draait rond personen met dementie en zorgen voor elkaar. De film vertelt het verhaal van de broers Franz en Horst, die elkaar na dertig jaar terugzien in het woonzorgcentrum waar Horst verblijft. Ondanks zijn dementie zorgt de ontmoeting ervoor dat heel wat gevoeligheden uit het verleden opnieuw boven komen.
Tickets
Traditioneel wordt het festival afgesloten met het Gala van de Ensors. Deze keer vindt de awardshow plaats in de Coretec Dôme in plaats van in Kursaal Oostende en dat op zaterdag 7 februari. Voor het eerst wordt de show ook opengesteld voor een breed publiek. Op vrijdag 6 februari wordt De Grote Post opnieuw het toneel voor de uitreiking van De Jamies, de prijzen voor content creators en influencers.
De volledige programmatie van het filmfestival wordt bekendgemaakt op donderdag 18 december. De ticketverkoop start op 19 december.