De film ‘Holy Rosita’ van de Waregemse regisseur Wannes Destoop was vrijdagavond de opener van het filmfestival. Zijn naam is vrijdag vereeuwigd in een ster op de dijk van Oostende. Heel wat schoon volk passeerde op de rode loper. Onder andere acteur Rik Verheye en zanger Lennert Coorevits tekenden present. Regisseur Lukas Dhont, die vorig jaar op de Ensors in Oostende de prijs voor Beste Film won, was er ook bij.

Zaterdag had het programma een West-Vlaamse toets. Skunk van regisseur Koen Mortier uit Beernem speelde, net als Hazegras over de gelijknamige wijk in Oostende. Zondag zijn de ogen gericht op waaghals Matthieu Bonne in de documentaire 8 Islands.