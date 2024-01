Gene Bervoets is dit jaar Master van het festival. Hij zat stiekem op die uitnodiging te wachten en is vereerd. Hij koos als thema Rebel, sans gene. Come as you are.

Het filmfestival van Oostende opent zoals vorige edities met een Vlaamse film. En dit jaar zelfs met een West-Vlaamse prent. 'Holy Rosita' van van Wannes Destoop uit Waregem, die dus ook een ster heeft gekregen.