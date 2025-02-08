9°C
Film­fes­ti­val Oos­ten­de geo­pend met the­ma ver­bin­ding’

FFO

Filmfestival Oostende is gisteravond officieel geopend. Het thema dit jaar is ‘Verbinding’. Net daarom wordt er elke avond ook gedanst op de rode loper. In totaal zullen een honderdtal films met meer dan 70 Vlaamse premières de revue passeren. 

Bij zo een rode loper horen natuurlijk ook grote namen uit de sector zoals Erik Van Looy, Gilles Coulier en master of ceremonies Ruth Becquart. 

Het filmfestival wordt dan ook elk jaar populairder volgens directeur Peter Craeymeersch: "We hadden vorig jaar 20% nieuwe bezoekers en we hebben vastgesteld dat 98% zei dat ze zeker terug zouden komen." 

Drie competities

Bij het filmfestival horen ook drie officiële competities. De LOOK-competitie (beste visuele verhaal), de COOP-competitie (beste coproductie uit België en Nederland) en de SOON-competitie (voor filmmakers met hun eerste of tweede film). 

Daarnaast blijft het festival voor filmmakers een platform om hun werk te tonen, dat vindt ook Gilles Coulier. "Oostende is in een heel korte tijd een begrip geworden in onze sector. Het is een eer om het filmfestival te openen. Het is een eer om hier uw film te laten zien"

Zaterdag wordt het filmfestival Oostende afgesloten in de Coretec Dome, waar de Ensors zullen uitgereikt worden. 

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Gianni Seeuws
Filmfestival Oostende

