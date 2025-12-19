Boeiend visserijleven komt tot leven in tijdelijke bioscoop in woonzorgcentrum
Het boeiende visserijleven kwam vanmiddag in woonzorgcentrum Godtschalk in Oostende helemaal tot leven.
Naar aanleiding van het Filmfestival Oostende was de gemeenschappelijke ruimte even omgebouwd tot bioscoop. Gepensioneerde vissers en jongeren uit visserijschool IBIS keken er samen naar de film 'Vissers uit Oostende'. Nostalgie voor de oudere kijkers, voor de leerlingen was het vooral bijleren.
De film belicht onder meer de technologische vooruitgang, historische tragedies en Europese uitdagingen.
Leonie Delodder