Naar aanleiding van het Filmfestival Oostende was de gemeenschappelijke ruimte even omgebouwd tot bioscoop. Gepensioneerde vissers en jongeren uit visserijschool IBIS keken er samen naar de film 'Vissers uit Oostende'. Nostalgie voor de oudere kijkers, voor de leerlingen was het vooral bijleren.

De film belicht onder meer de technologische vooruitgang, historische tragedies en Europese uitdagingen.