6°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Boei­end vis­se­rij­le­ven komt tot leven in tij­de­lij­ke bios­coop in woonzorgcentrum

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het boeiende visserijleven kwam vanmiddag in woonzorgcentrum Godtschalk in Oostende helemaal tot leven.

Naar aanleiding van het Filmfestival Oostende was de gemeenschappelijke ruimte even omgebouwd tot bioscoop. Gepensioneerde vissers en jongeren uit visserijschool IBIS keken er samen naar de film 'Vissers uit Oostende'. Nostalgie voor de oudere kijkers, voor de leerlingen was het vooral bijleren.

De film belicht onder meer de technologische vooruitgang, historische tragedies en Europese uitdagingen.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Visserij Filmfestival Oostende

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

FFO

Filmfestival Oostende geopend met thema 'verbinding'
Actrice en scenarist Ruth Becquart is de Master op filmfestival Oostende.

Filmfestival Oostende rolt vanavond de rode loper uit
Vissersboot - Nieuwpoort

Vissers helpen mee data te verzamelen over Belgische vissoorten: "Interessant voor visquota"
Oesterrif3

Proefproject met platte oesters is veelbelovend
Visnet

Klimaatorganisatie wil verbod op flyshoot visserij voor onze kust
Schip

Nieuwpoort krijgt er een nieuw vissersvaartuig bij
Aanmelden