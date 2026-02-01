6°C
L’i­ki­gaï is regie­de­buut van Gwen­ny Nur­tan­tio: Ik leer­de alles via ChatGPT”

Film

De film L'ikigaï - "levensmissie" in het Japans - is gisteren in avant-première gegaan op het Filmfestival van Oostende. Het is het regiedebuut van de Oostendse Gwenny Nurtantio. Voor de film haalde ze inspiratie uit haar eigen leven. Ze had nog geen ervaring met regisseren, maar leerde alles via ChatGPT.

L’ikigaï vertelt het verhaal van de 25-jarige Euraziatische ingenieur Lynn. Een jonge vrouw die volop zoekt naar haar "levensmissie". Ze rolt van de ene job in de andere op zoek naar betekenis. Maar er worden nog thema's in de film belicht. Gwenny Nurtantio, regisseur: “Het gaat over neurodiversiteit, feminisme, de zoektocht naar betekenis in werk en verhalen uit Aziatische diaspora's. Voor mij was het ook belangrijk om Euraziatische vrouwen in het licht te brengen, want meestal hebben ze weinig kans om echt een hoofdrol spelen. Ofwel ben je te veel, ofwel ben je te weinig.”

ChatGPT en YouTube

Gwenny had nog geen ervaring met regisseren. Ze leerde alles via ChatGPT en YouTube. “Ik heb veel hoop in ChatGPT en al die AI-stuff. Ik ben heel enthousiast, omdat het de barrière naar kunst eigenlijk vermindert en het eigenlijk veel meer toegankelijk wordt voor mensen zoals ik die gewoon hun woord willen spreiden en ideeën hebben.”

De redactie
Filmfestival Oostende

