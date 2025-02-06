Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De openingsfilm vanavond is van de West-Vlaamse regisseur Kat Steppe uit Menen. Haar debuutfilm ‘Zondag de Negenste’ speelt zich af in een woonzorgcentrum en gaat over dementie. Om de ziekte beter te begrijpen, is Steppe zelf in een woonzorgcentrum gaan werken. Het thema wordt de 'verhalen die ons verbinden'. Master Ruth Becquart mocht vanmiddag al haar eigen ster onthullen op de Zeedijk van Oostende.
Kat Steppe beleeft vanavond haar vuurdoop als regisseur van een langspeelfilm. Met acteurs als Josse De Pauw en Peter Van den Begin als Horst en Franz in Zondag de Negenste duikt ze in de wereld van het woonzorgcentrum en dementie. Het zijn twee broers die elkaar terug zien in een woonzorgcentrum. Horst lijdt aan dementie, maar de ontmoeting zorgt ervoor dat heel wat gevoeligheden uit het verleden weer naar boven komen.
"De rode draad is het geheugen", vertelt Kat Steppe, regisseur van de film. "Voor mensen die er gemakkelijk aan kunnen, maar ook voor mensen die er niet zo makkelijk aankunnen, zoals mensen die aan dementie lijden. Ik heb voor dat thema gekozen omdat hij mij persoonlijk aangaat en omdat ik weet dat het toch iets is dat de komende jaren zeer voelbaar gaat zijn voor zeer veel mensen."
Vrijwilliger
De film speelt zich af in een echt woonzorgcentrum, waarin bewoners met Alzheimer samen met de acteurs voor de camera stonden. En om dementie beter te begrijpen, is de regisseur zelf voor 9 maanden in een woonzorgcentrum gaan werken als vrijwilliger.
"Het is wel zo dat ik heel nauwkeurig in kaart heb gebracht wat de mensen hun gewoontes waren, wat ze niet graag hadden, zodat ik het fictiescript daarrond kon weven", vertelt Steppe verder. "Zodat ik van hen niets moest vragen wat ze niet zouden doen als we er niet waren geweest, maar dat de acteurs al het werk leveren."
Thema
Zondag de Negenste past helemaal in het thema van het filmfestival Oostende: ‘de verhalen die ons binden’. "Net omwille van het feit dat er heel mensen met de situatie en met de ziekte dementie te maken krijgen, denk ik dat het heel belangrijk is om de boodschap in de wereld te sturen dat we ons daar heel bewust van moeten zijn, dat we de mens achter de ziekte moeten blijven zien, dat is belangrijk, en dat we een beetje moeten zorgen voor elkaar. Hoe wollig dat ook mag klinken."
Ster
Traditioneel start het filmfestival met de sterlegging van de master op de Zeedijk. Actrice en scenarist Ruth Becquart is de Master, zij heeft films gekozen die te maken hebben met verhalen die ons verbinden. En zoals dat gaat op het Filmfestival krijgt de Master een ster op de Zeedijk. Ruth Becquart mag die zelf onthullen. Zij zal ook één van de sterren zijn op de rode loper, altijd iets om naar uit te kijken. Het is de start van een week lang topcinema aan zee.
Het filmfestival van Oostende lokt elk jaar 50.000 bezoekers. Een verslag van de avond op de rode loper zie je in ons nieuws op zaterdag, op tv vanaf 18 uur en hier online.