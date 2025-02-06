Kat Steppe beleeft vanavond haar vuurdoop als regisseur van een langspeelfilm. Met acteurs als Josse De Pauw en Peter Van den Begin als Horst en Franz in Zondag de Negenste duikt ze in de wereld van het woonzorgcentrum en dementie. Het zijn twee broers die elkaar terug zien in een woonzorgcentrum. Horst lijdt aan dementie, maar de ontmoeting zorgt ervoor dat heel wat gevoeligheden uit het verleden weer naar boven komen.

"De rode draad is het geheugen", vertelt Kat Steppe, regisseur van de film. "Voor mensen die er gemakkelijk aan kunnen, maar ook voor mensen die er niet zo makkelijk aankunnen, zoals mensen die aan dementie lijden. Ik heb voor dat thema gekozen omdat hij mij persoonlijk aangaat en omdat ik weet dat het toch iets is dat de komende jaren zeer voelbaar gaat zijn voor zeer veel mensen."