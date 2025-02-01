“De ambitie om FFO een grotere internationale uitstraling te geven, past bij onze visie om Oostende verder uit te bouwen als creatieve en culturele hub," zegt burgemeester John Crombez. "Als stad ondersteunen we die groei structureel, zodat het festival het hele jaar door kan bijdragen aan de uitstraling en aantrekkingskracht van onze stad.”

Ook buiten de festivalweek wil Filmfestival Oostende een cultureel filmprogramma aanbieden. Oostende wil zo meer uitstraling als creatieve filmstad in binnen- én buitenland.