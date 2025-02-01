“Volle focus op uitbreiding Filmfestival”: Peter Craeymeersch stopt bij Toerisme Oostende
Peter Craeymeersch stopt als directeur bij Toerisme Oostende. Hij gaat zich volledig toeleggen op het Filmfestival Oostende. Dat moet professionaliseren en zich sterker internationaal profileren. “Deze ambitie combineren met mijn twee huidige jobs bij Toerisme en Kursaal is niet langer haalbaar,” zegt hij.
“Ik wil me samen met de stad en onze ploeg volledig focussen op de verdere professionalisering van FFO,” kondigde Craeymeersch aan.
De stad wil het festival professioneler maken en sterker op de internationale kaart zetten. Craeymeersch zal samen met de stad op zoek gaan naar extra fondsen en personeel.
“De ambitie om FFO een grotere internationale uitstraling te geven, past bij onze visie om Oostende verder uit te bouwen als creatieve en culturele hub," zegt burgemeester John Crombez. "Als stad ondersteunen we die groei structureel, zodat het festival het hele jaar door kan bijdragen aan de uitstraling en aantrekkingskracht van onze stad.”
Ook buiten de festivalweek wil Filmfestival Oostende een cultureel filmprogramma aanbieden. Oostende wil zo meer uitstraling als creatieve filmstad in binnen- én buitenland.