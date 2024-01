Zondag kan het grote publiek The Reject bekijken om kwart voor vijf in de Kinepolis in Oostende. Op 3 maart mag Kelemba haar werk eindelijk tonen aan het thuispubliek in de Budascoop in Kortrijk. Productiehuis Het Huys stak de kortfilm mee in elkaar. Het Oostendse Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting financierde mee het werk van Kelemba.