De zesde editie van De Jamies kent een recordaantal stemmen: maar liefst 80.000 fans brachten hun stem uit op hun favoriete Vlaamse content creators. Nu is het aan de vakjury om samen met het publiek de uiteindelijke winnaars te bepalen. De bekendmaking volgt op vrijdag 6 februari tijdens Filmfestival Oostende.
Nu het publiek z'n stem heeft uitgebracht, begint de volgende fase. Het eindresultaat wordt namelijk bepaald op basis van 50% stemmen van het publiek en 50% punten van de professionele jury. Voor elke categorie krijgt de jury een alfabetische top 5 van de meest populaire namen. Zij beoordelen hen dan op technische kwaliteit, unieke insteek en relevantie voor het platform. De punten van publiek en jury worden vervolgens gecombineerd tot de definitieve ranglijst.
Juryprijzen voor vakmanschap
Naast de publieksprijzen reiken de juryleden ook specifieke awards uit op basis van vakmanschap:
- Commercial Collab: Creators zoals Acid (Focus Drink), Average Rob (Panos), Elisabeth Lucie Baeten (Beds & Home) en Stien Edlund (STOX) maken kans op een award voor de beste commerciële samenwerking.
- Skilled Jamie: Deze categorie belicht technisch vernuft. Genomineerden zijn onder meer Ines Goovaerts, Kamiel De Bruyne en het duo Milan Cools & Luca Silvestre.
Acid won eerder al twee Jamies
De grote ontknoping
De finale van De Jamies vindt plaats tijdens de gala-avond op Filmfestival Oostende op 6 februari. Vooraf wordt de winnaar van de Feel Good Jamie, boosted by Basic-Fit, al bekendgemaakt tijdens een Qmusic-uitzending. Tijdens de show worden ook de publiekswinnaars, de Epic Jamie (beste video) en De Jamie (beste maker van het jaar) onthuld.