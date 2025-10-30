De stemperiode voor De Jamies, de Vlaamse awards voor content creators, is zondagavond afgesloten. In totaal werden 80.000 stemmen uitgebracht.

Nu het publiek z'n stem heeft uitgebracht, begint de volgende fase. Het eindresultaat wordt namelijk bepaald op basis van 50% stemmen van het publiek en 50% punten van de professionele jury. Voor elke categorie krijgt de jury een alfabetische top 5 van de meest populaire namen. Zij beoordelen hen dan op technische kwaliteit, unieke insteek en relevantie voor het platform. De punten van publiek en jury worden vervolgens gecombineerd tot de definitieve ranglijst.