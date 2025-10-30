10°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Vlaam­se con­tent cre­a­tors strij­den om fel­be­geer­de De Jamies-awards

De Jamies 2022

De winnaars van een vorige editie van De Jamies © Belga

De zesde editie van De Jamies kent een recordaantal stemmen: maar liefst 80.000 fans brachten hun stem uit op hun favoriete Vlaamse content creators. Nu is het aan de vakjury om samen met het publiek de uiteindelijke winnaars te bepalen. De bekendmaking volgt op vrijdag 6 februari tijdens Filmfestival Oostende.

De stemperiode voor De Jamies, de Vlaamse awards voor content creators, is zondagavond afgesloten. In totaal werden 80.000 stemmen uitgebracht.

Nu het publiek z'n stem heeft uitgebracht, begint de volgende fase. Het eindresultaat wordt namelijk bepaald op basis van 50% stemmen van het publiek en 50% punten van de professionele jury. Voor elke categorie krijgt de jury een alfabetische top 5 van de meest populaire namen. Zij beoordelen hen dan op technische kwaliteit, unieke insteek en relevantie voor het platform. De punten van publiek en jury worden vervolgens gecombineerd tot de definitieve ranglijst.

Juryprijzen voor vakmanschap

Naast de publieksprijzen reiken de juryleden ook specifieke awards uit op basis van vakmanschap:

  • Commercial Collab: Creators zoals Acid (Focus Drink), Average Rob (Panos), Elisabeth Lucie Baeten (Beds & Home) en Stien Edlund (STOX) maken kans op een award voor de beste commerciële samenwerking.
  • Skilled Jamie: Deze categorie belicht technisch vernuft. Genomineerden zijn onder meer Ines Goovaerts, Kamiel De Bruyne en het duo Milan Cools & Luca Silvestre.
2023-06-01 00:00:00 - Account van youtuber Acid geblokkeerd na Reuzegom-video

Acid won eerder al twee Jamies

De grote ontknoping

De finale van De Jamies vindt plaats tijdens de gala-avond op Filmfestival Oostende op 6 februari. Vooraf wordt de winnaar van de Feel Good Jamie, boosted by Basic-Fit, al bekendgemaakt tijdens een Qmusic-uitzending. Tijdens de show worden ook de publiekswinnaars, de Epic Jamie (beste video) en De Jamie (beste maker van het jaar) onthuld.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
de Jamies

Meest gelezen

Geri Haerynck
Nieuws

Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer
Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Sneeuw
Nieuws

Weerman Geert Naessens: "Het wordt een moeilijke ochtendspits"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Schoolsnacks

700 kinderen krijgen gratis gezonde tussendoortjes op school
Samenstuderen

Studenten blokken in kapel van WZC
Quinten game

Quinten (18) uit Meulebeke breekt Guinness World Record in populaire game Roblox
Game Panamarenko

Studenten Howest brengen Panamarenko’s kunst digitaal tot leven met VR-game
Theo Francken

Brieven voor vrijwillige legerdienst vallen vandaag in de bus: 50 jongeren naar marine in Zeebrugge
Racebaan 1

Racebaan voor telegeleide auto's brengt jongeren samen bij kleinVerhaal in Oostende
Aanmelden