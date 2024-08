Eind juli werd het lichaam van een bejaarde man gevonden in een huis langs de Sprietstraat in Moorslede. Later blijkt dat het huis verhuurd werd aan een vijftiger met Franse nationaliteit. Die man werd eerder al opgepakt voor poging tot moord en brandstichting in een garagebox in Spiere-Helkijn.



In Spiere-Helkijn stak hij de garagebox in brand van zijn ex-vriendin. Omdat op dat moment de garagebox bewoond werd, klasseert justitie de brandstichting ook als poging tot moord. Er vielen toen geen gewonden.