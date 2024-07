De brand brak iets voor 10.30 uur uit en woedde onmiddellijk in alle hevigheid. De vlammen gingen over in de houten constructie die voorzien was van een sectionaalpoort. In de garage stond op dat moment geen wagen. De brandweer van Avelgem en Evregnies snelden ter plaatse.

De brandweer slaagde er snel in de brand te omschrijven. Intussen waren van één naastliggende garage de twee raampjes aan de zijkant gesprongen, ook het dak liep ernstige schade op. De andere naastliggende garage was iets minder erg geteisterd, maar had ook meer dan behoorlijk te lijden van vuur en hitte. Het parket stuurde een branddeskundige om de zaak te onderzoeken.

Kort voordien werd in de onmiddellijke omgeving de ex-partner opgemerkt van de 47-jarige vrouw wiens garage is platgebrand. Haar meerderjarige zoon zag hoe de man een jerrycan bij zich had. Hij zou die tegen of in de houten garage hebben gegooid en vervolgens het vuur hebben aangestoken. Of de man intussen ook werd opgepakt, is niet duidelijk. Politie en brandweer waren zaterdag tot een stuk na de middag bezig op de in beslag genomen plaats van de brand.