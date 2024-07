Het parket van West-Vlaanderen is al de hele week druk met de zaak bezig. Wat qua berichtgeving begon als een brandstichting in Spiere-Helkijn bleek al gauw erger te zijn. Afgelopen maandag kwam namelijk ook aan het licht dat een man van 74 uit de Sprietstraat in Moorslede om het leven is gebracht. Het slachtoffer woont landelijk, tussen Moorslede en Slypskapelle. Hij is de huisbaas van de vermoedelijke dader, die even verderop woont in dezelfde straat.