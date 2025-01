Volgens de krant De Tijd zou CIM Capital, een Antwerpse investeringsholding, een deel van de noodlijdende restaurants willen overnemen. Deze holding redde eerder bedrijven zoals Neckermann, Veritas en evenementenorganisatie Zoute Grand Prix in Knokke. Het is echter nog niet duidelijk welke vestigingen een doorstart zouden maken.

Voor de vier West-Vlaamse vestigingen in Brugge, Kortrijk en Waregem blijft de toekomst dus onzeker. Het personeel en de franchisenemers wachten gespannen af op nieuws over een mogelijke overname of sluiting.

Lunch Garden is al decennialang een bekende naam in België, maar de recente uitdagingen in de horecasector en de veranderende eetgewoonten van consumenten hebben de keten zwaar getroffen. Voorlopig blijft het onduidelijk of CIM Capital een reddingsplan kan uitwerken dat een deel van de vestigingen in leven houdt.