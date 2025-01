Woensdag raakte bekend dat er een akkoord is over een doorstart van restaurantketen Lunch Garden met investeringsmaatschappij CIM Capital als nieuwe aandeelhouder. Van de 62 vestigingen kunnen er 41 heropenen. In West-Vlaanderen gaat het om Brugge B-Park en Waregem Sint-Eloois-Vijve. De vestigingen in Brugge Sint-Kruis en Kortrijk sluiten.

Zowat de helft van de werknemers, het gaat om 430 mensen, kan weer aan de slag. Van de 41 restaurants zullen er 24 in eigen beheer zijn en zeventien uitgebaat worden door een zelfstandige uitbater.





Zaterdag openen maar een paar vestigingen de deuren. Het gaat om die in Oostakker, Lier, Zemst, Imelda Brasserie, Sint-Maarten Brasserie, Bergen, Drogenbos, Haine-St.-Pierre en Tournai-Bastions.