Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez roept de Israëlische regering opnieuw op om de toegang tot humanitaire hulp voor de mensen in Gaza én de Westelijke Jordaanoever te verzekeren. “Er moet een permanent staakt-het-vuren komen om een grootschalige humanitaire hulpoperatie op de been te brengen. Er is geen indicatie dat de Israëlische regering dit snel zal toelaten, wel integendeel."