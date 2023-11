De komende weken volgen mogelijk nog meer vluchten met Europese noodhulp vanuit Oostende. "Het is een interessante locatie, onder andere voor medisch materiaal", zegt De Smedt. "Wat betreft vliegslots is Oostende ook iets flexibeler dan de grote luchthavens: bij zulke operaties wordt vaak last minute gepland."

De Commissie wijst er verder nog op dat de Europese humanitaire hulp enkel via geregistreerde humanitaire organisaties wordt verstrekt, zoals VN-agentschappen, internationale ngo's en organisaties zoals het Rode Kruis. Die partnerorganisaties moeten voldoen aan de "hoogste standaarden".