In heel België kan het dinsdagnacht en woensdagochtend glad worden door rijm- en ijsplekken. In de meeste streken zakt de temperatuur tot onder of rond het vriespunt. In de late namiddag en avond valt er in de Ardennen nog sneeuw. Op een hoogte van 400 of 500 meter kan er tot drie cm sneeuw vallen.

De waarschuwing geldt vanaf dinsdagavond 17.00 uur tot woensdagochtend 10.00 uur.

Ten zuiden van Samber en Maas valt er woensdagnamiddag opnieuw sneeuw. Ook bereikt woensdagavond een sneeuwzone het centrum van het land.