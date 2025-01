En ook in de Ieperseweg in Rumbeke, vlakbij kruispunt met de Kantinestraat, gebeurde rond 8 uur een ongeval. Een automobilist week er uit voor een fietser, begon te schuiven, belandde in de gracht en reed een elektriciteitspaal aan. Ook hier vielen geen gewonden.

En ook in de Komenstraat in Zandvoorde, bij Zonnebeke, gebeurde een ongeval. Een wagen slipte en belandde in de gracht.