Opgelet op de weg vanavond en morgen: sneeuw over midden en zuiden van West-Vlaanderen
Een foto in de dorpskern van Moorsele, maandagavond om half tien. Wat gisteren en vandaag al was aangekondigd is nu ook in het midden en het zuiden van West-Vlaanderen uit de lucht gevallen: verse sneeuw. Een laagje van een centimeter of twee, afhankelijk van waar je woont.
Met maandagavond vanaf 20 uur meteen al gevolgen voor de mobiliteit. Vanaf dan is ook over het zuidelijker deel van de provincie sneeuw op het wegdek gevallen. Op de E403 was maandagavond enkel nog de rechterrijstrook berijdbaar. Op kleinere of secundaire wegen is je snelheid aanpassen een goede raad.
Bij nul graden maandagavond zal dat laagje er na een vriesnacht wellicht ook dinsdagmorgen nog liggen. Let dus goed op wanneer je de weg op moet, vanavond of morgen. Of geniet van een stukje Koning Winter als dat kan.
Sneeuw in Moorsele