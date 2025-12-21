Met maandagavond vanaf 20 uur meteen al gevolgen voor de mobiliteit. Vanaf dan is ook over het zuidelijker deel van de provincie sneeuw op het wegdek gevallen. Op de E403 was maandagavond enkel nog de rechterrijstrook berijdbaar. Op kleinere of secundaire wegen is je snelheid aanpassen een goede raad.

Bij nul graden maandagavond zal dat laagje er na een vriesnacht wellicht ook dinsdagmorgen nog liggen. Let dus goed op wanneer je de weg op moet, vanavond of morgen. Of geniet van een stukje Koning Winter als dat kan.