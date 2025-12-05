2°C
Weerbericht
 | update 
West-Vlaanderen

Kou­de maan­dag met kans op win­ter­se buien

Weerfoto

Foto Joyce De Wispelaere

Vandaag is er opnieuw kans op sneeuw, vooral in het noorden van de provincie 's ochtends en in de late middag. Opgelet voor gladde wegen dus. 

Ook vanavond en vannacht is er kans op sneeuwbuien. In de nacht vriest het overal licht met kans op lokale gladheid. Dinsdag en woensdag blijft het nog steeds koud met kans op wat smeltende sneeuw of regen. Tegen het einde van de week wordt het geleidelijk aan zachter met regen. Ook het weekend wordt zachter, hoewel wat nachtvorst niet uitgesloten is.

Geert Naessens
Het Weer Sneeuw West-Vlaanderen

