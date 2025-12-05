Ook vanavond en vannacht is er kans op sneeuwbuien. In de nacht vriest het overal licht met kans op lokale gladheid. Dinsdag en woensdag blijft het nog steeds koud met kans op wat smeltende sneeuw of regen. Tegen het einde van de week wordt het geleidelijk aan zachter met regen. Ook het weekend wordt zachter, hoewel wat nachtvorst niet uitgesloten is.