Weerbericht
Koude maandag met kans op winterse buien
Foto Joyce De Wispelaere
Vandaag is er opnieuw kans op sneeuw, vooral in het noorden van de provincie 's ochtends en in de late middag. Opgelet voor gladde wegen dus.
Ook vanavond en vannacht is er kans op sneeuwbuien. In de nacht vriest het overal licht met kans op lokale gladheid. Dinsdag en woensdag blijft het nog steeds koud met kans op wat smeltende sneeuw of regen. Tegen het einde van de week wordt het geleidelijk aan zachter met regen. Ook het weekend wordt zachter, hoewel wat nachtvorst niet uitgesloten is.
Geert Naessens