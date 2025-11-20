Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Sneeuw­zo­ne trekt van kust naar bin­nen­land: code geel blijft van kracht

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De sneeuw is vanmiddag effectief het land binnengetrokken via de kust en de Westhoek. De neerslagzone schuift geleidelijk verder landinwaarts, waardoor het op verschillende plaatsen tijdelijk wit kan worden en het lokaal glad kan zijn. Het KMI waarschuwt daarom met code geel voor heel België.

Intussen breidt de sneeuwzone zich verder uit richting het binnenland. Vooral landinwaarts kan de sneeuw tijdelijk blijven liggen, met een verwachte ophoping van 0 tot 2 centimeter aan zee en lokaal 3 tot 5 centimeter verder van de kust. Door de combinatie van sneeuw en de koude temperaturen kan het plaatselijk glad worden op de wegen.

Sneeuw kaart 15feb

De weersituatie rond 14 uur ©wetteronline.de

In de loop van de late namiddag en avond stroomt zachtere lucht binnen. Daardoor zal de sneeuw geleidelijk wegsmelten. Tijdens de nacht wordt het droger en verdwijnt ook de kans op gladheid.

Heule kleurt wit door sneeuwval

Overal in West-Vlaanderen wordt alles ineens winters wit
Kemmelberg sneeuw 15feb
Sneeuw Ieper 15feb
Sneeuw Zwevegem 15feb
Oostrozebeke sneeuw 15feb
Sneeuw Anzegem
Sneeuw ieper 2 15feb
Sneeuw Koksijde 15feb
Jari Vanassche
Sneeuw

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Brand fruitschur
Nieuws
Update

Loodsbrand Ledegem: houtkachel is wellicht boosdoener, buren mogen terug naar huis
Brand avelgem 01
Nieuws
Update

Appartement boven optiekzaak in Avelgem onbewoonbaar na brand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Sneeuwman

Overzicht: Van 0,5 cm sneeuw in Koksijde tot 7,5 cm in Kooigem
Izegem 4
Update

Winterpret in beeld: kijkers delen hun mooiste sneeuwmomenten
Bouw stil winterweer

Winterweer legt buitenwerven stil
Vkoardooie
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade
Weerfoto

Koude maandag met kans op winterse buien
2021-01-14 00:00:00 - Strooidiensten houden kilometers aan wegen sneeuwvrij - zoutstrooiers.jpg

Agentschap Wegen en Verkeer strooide vanmorgen al, en houdt de situatie nu nauwlettend in de gaten
Aanmelden