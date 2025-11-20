Intussen breidt de sneeuwzone zich verder uit richting het binnenland. Vooral landinwaarts kan de sneeuw tijdelijk blijven liggen, met een verwachte ophoping van 0 tot 2 centimeter aan zee en lokaal 3 tot 5 centimeter verder van de kust. Door de combinatie van sneeuw en de koude temperaturen kan het plaatselijk glad worden op de wegen.