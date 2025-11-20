Sneeuwzone trekt van kust naar binnenland: code geel blijft van kracht
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De sneeuw is vanmiddag effectief het land binnengetrokken via de kust en de Westhoek. De neerslagzone schuift geleidelijk verder landinwaarts, waardoor het op verschillende plaatsen tijdelijk wit kan worden en het lokaal glad kan zijn. Het KMI waarschuwt daarom met code geel voor heel België.
Intussen breidt de sneeuwzone zich verder uit richting het binnenland. Vooral landinwaarts kan de sneeuw tijdelijk blijven liggen, met een verwachte ophoping van 0 tot 2 centimeter aan zee en lokaal 3 tot 5 centimeter verder van de kust. Door de combinatie van sneeuw en de koude temperaturen kan het plaatselijk glad worden op de wegen.
De weersituatie rond 14 uur ©wetteronline.de
In de loop van de late namiddag en avond stroomt zachtere lucht binnen. Daardoor zal de sneeuw geleidelijk wegsmelten. Tijdens de nacht wordt het droger en verdwijnt ook de kans op gladheid.
Heule kleurt wit door sneeuwval