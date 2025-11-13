Op vele plaatsen in de provincie is het vannacht en vanmorgen fel gaan sneeuwen. Zeker in de regio rond Brugge, en rond Kortrijk lag er al vlug een flink laagje sneeuw. Ook op de wegen natuurlijk, met alle gevolgen van dien. Katrien Kiekens, Agentschap Wegen en Verkeer: ”Mensen zijn verrast door het winterse weer, maar dat heeft vooral te maken met watergladheid. Op veel plaatsen in West-Vlaanderen zijn de temperaturen aan de grond niet onder het vriespunt gegaan, en dan heeft het weinig zin om uitgebreid uit te rijden. Maar we zijn wel op specifieke punten uitgereden, onder meer in Brugge en in Pittem."

Preventief strooien

Ook in de vooravond liggen de fietspaden in de streek van Kortrijk er nog gevaarlijk glad bij. Die worden wel zoveel als mogelijk geruimd met een borstelveger.

In de meeste steden houden de strooidiensten zich vanavond en vannacht klaar om uit te rukken. In Kortrijk wordt vannacht alvast om 5 uur preventief gestrooid, ook het Agentschap Wegen en Verkeer houdt de situatie in de gaten. “We hebben een uitgebreid meetsysteem, wegdeksensoren en infraroodcamera's over de hele provincie. We volgen het van uur tot uur op. We strooien zoveel mogelijk voor het glad wordt. Wellicht weten we meer in de loop van de late avond. Dan nemen we onze strooibeslissing, zodat we kort op de bal kunnen spelen, en nog kunnen uitrijden voor het glad wordt."